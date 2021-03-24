Сергунина: все российские регионы стали партнерами сервиса Russpass

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К туристической платформе Russpass присоединились все регионы России, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Мы рады объявить, что к Russpass присоединились все регионы России. Большинство из них – почти 70 – уже подготовили и представили свои специальные туристические программы", – цитирует ее портал мэра и правительства Москвы.

Сергунина подчеркнула, что сервис постоянно совершенствуется. География предложений для пользователей расширяется, и сегодня их количество превышает уже 1,5 тысячи. В частности, это различные тематические экскурсии, готовые туры и маршруты для самостоятельных путешествий.

Russpass предлагает идеи для путешествий по Центральной России, Уралу, Сибири, Дальнему Востоку и югу страны. Предложения рассчитаны и на короткие, и на длительные поездки – от нескольких часов до недели и более. Таким образом, каждый может выбрать наиболее комфортный темп отдыха.

Тем, кто любит поездки на машине, подойдет раздел "Автопутешествия". Там собраны маршруты по регионам с отправлением из столицы.

Сервис будет полезен и молодежи, и семьям с детьми, а программа отдыха зависит от интересов путешественника. К примеру, одни – сторонники знакомств с основными достопримечательностями, архитектурой и историей, другие – с природой выбранного региона.

Можно спланировать и сложный маршрут с использованием нескольких видов транспорта, сразу купить билеты на экскурсии, в музеи и театры, заранее присмотреть кафе и рестораны, подходящие по ценовой категории и меню.

Ранее Russpass опубликовала новые идеи и маршруты путешествий по регионам Северного Кавказа – Адыгее, Кабардино-Балкарии, Дагестану, Северной Осетии и Чечне.

Пользователи сервиса могут выбрать наиболее подходящий тур из 50 готовых предложений. Кроме того, есть возможность составить собственный маршрут с учетом представленных на платформе достопримечательностей.

Все интересные объекты размещены на интерактивной карте. Кроме того, Russpass предоставляет услугу покупки билетов на самолет и бронирование гостиницы.

Цифровой туристический сервис Russpass был создан по инициативе правительства Москвы и работает с лета 2020 года. Услуги платформы получили уже более 700 тысяч пользователей. В марте на туристическом сайте открылся проект "Звездные прогулки", где знаменитости рассказывают о любимых местах столицы.

