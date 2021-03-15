В сервисе Russpass и на платформе #Москвастобой появились видеоролики со знаменитостями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На медиаплатформе #Москвастобой и в туристическом сервисе Russpass запустили новый проект "Звездные прогулки", в рамках которого знаменитости рассказывают о своих любимых местах для прогулок в столице и делятся историями из жизни. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
К проекту присоединились такие звезды, как Полина Гагарина, Николай Басков, Наталья Бестемьянова, Николай Дроздов, Олег Газманов, Маргарита Мамун, Леонид Ярмольник, Вячеслав Фетисов, Игорь Угольников, Михаил Турецкий и многие другие.
Новые ролики будут появляться каждую неделю. Всего таких выпусков планируется 18. 6 из них уже доступны для зрителей.
В одном из первых выпусков Николай Басков расскажет о парке "Зарядье" и поделится воспоминаниями об открытии первого ресторана быстрого питания на Тверской улице.
О Тверской также расскажет олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова. Она поделится историей улицы и о своем первом походе в Большой театр.
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун поведает зрителям о районе Тропарево-Никулино, где на месте деревни вырос олимпийский комплекс, благодаря которому Мамун и пришла в спорт.
Об улице Сретенке и ее окрестностях расскажет актер театра и кино Леонид Ярмольник. Он также поделится воспоминаниями о знаменитостях, с которыми он часто собирался в своей квартире на Трубной улице.
Ранее в Russpass появились идеи для путешествий по российскому Дальнему Востоку. Среди направлений – Камчатский край, Сахалинская область и Чукотский автономный округ. Пользователи Russpass могут сами составить индивидуальный маршрут или же выбрать готовый тур.
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