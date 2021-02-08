Новые видеоролики об архитектуре и истории Москвы появились на портале Russpass

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новые видеоролики об архитектуре и истории столицы появились на платформе Russpass. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В материале уточняется, что в одном из новых видео будет раскрыт секрет появления необычных окон в доме-мастерской архитектора Константина Мельникова.

"Пользователи узнают, почему их решили сделать в форме шестиугольника. Следующее видео – о скульптуре собаки на станции метро "Площадь Революции". В Москве она считается символом удачи, но мало кто знает, что появление бронзовой овчарки чуть не привело к ссоре архитекторов", – говорится в сообщении.

Еще один видеоролик посвящен судьбе монумента на здании Большого театра. Все желающие смогут узнать, как скульптуру Аполлона, управляющего четверкой лошадей, прятали в годы ВОВ, и благодаря кому композиция до сих пор украшает фасад здания. Еще одно видео посвящено вечеринке с диджеями в павильоне "Космос" на ВДНХ.

Ранее сообщалось, что туристическим сервисом Russpass за полгода его работы воспользовались уже более 700 тысяч человек. С его помощью путешественники могут составить тематические маршруты по столице и России, купить авиа- и железнодорожные билеты, забронировать места в отелях, спланировать экскурсии, зарезервировать столики в ресторанах и кафе или узнать о достопримечательностях города.