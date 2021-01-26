Новые видеоролики о Москве появились на платформе Russpass

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В цифровом туристическом сервисе Russpass появились новые ролики о Москве, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Всего для пользователей будут доступны 13 роликов, рассказывающих об архитектуре, истории и культуре столицы. В частности, пользователи узнают о необычных фактах московских домов, архитектурных памятниках, а также о первых пандах в Московском зоопарке и знаменитой собаке на станции метро "Площадь Революции".

Видео подготовлены при участии журналиста Владимира Раевского. Они записаны на русском и английском языках. Первые пять роликов уже доступны для просмотра в онлайн-журнале Russpass, остальные будут публиковать каждую неделю.

Ранее сообщалось, что туристическим сервисом Russpass за полгода его работы воспользовались уже более 700 тысяч человек. С его помощью путешественники могут составить тематические маршруты по столице и России, купить авиа- и железнодорожные билеты, забронировать места в отелях, спланировать экскурсии, зарезервировать столики в ресторанах и кафе или узнать о достопримечательностях города.

Сервис также позволяет туроператорам, экскурсионным бюро, ресторанам, музеям, паркам и театрам продвигать свои продукты, привлекать новых клиентов, развиваться и создавать дополнительные рабочие места.