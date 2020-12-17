Останкинская башня появилась в туристическом сервисе Russpass

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В цифровом туристическом сервисе Russpass появилась Останкинская телебашня, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Пользователи смогут познакомиться с историей самого высокого сооружения в Европе и узнать интересные факты о нем. В частности, все желающие смогут посетить интерактивный цифровой музей и уникальную детскую образовательную экскурсию. Отмечается, что в будущем телебашню планируют включить в авторские маршруты по столице.

В ноябре в сервисе появились онлайн-прогулки по Измайловскому и Терлецкому паркам. Участники экскурсии по Терлецкому лесопарку узнают о его истории, легендах, памятниках и скульптурах. Видеопрогулка по Измайловскому парку расскажет о тех временах, когда там жила императрица Анна Иоанновна, а царь Петр I любил проводить там свободное время.

Воспользовавшись Russpass, можно спланировать маршрут путешествия, заранее купить электронные билеты на экскурсии, в музеи и театры, забронировать билеты на поезд или самолет, узнать о полезных услугах и интересных местах.

Сервис позволяет туроператорам, экскурсионным бюро, ресторанам, музеям, паркам и театрам продвигать свои продукты, привлекать новых клиентов, развиваться и создавать дополнительные рабочие места.