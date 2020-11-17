Онлайн-прогулки по Измайловскому и Терлецкому паркам появились в сервисе Russpass

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Онлайн-прогулки по Измайловскому и Терлецкому паркам появились в туристическом сервисе Russpass, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного комитета по туризму.

"Два новых видео завершили цикл онлайн-экскурсий по столичным паркам от цифрового туристического сервиса Russpass, Музея Москвы, медиаплатформы #Москвастобой и информационного портала Life. Все видео можно посмотреть на Russpass. Также они доступны на сайте москвастобой.рф столичного комитета по туризму", – говорится в сообщении.

Как отмечается, участники экскурсии по Терлецкому лесопарку узнают о его истории, легендах, памятниках и скульптурах. На онлайн-прогулке можно узнать интересные факты о Владимирском тракте, небольшой участок которого сохранился до наших дней.

Видеопрогулка по Измайловскому парку расскажет о тех временах, когда там жила императрица Анна Иоанновна, а царь Петр I любил проводить здесь свободное время.

Ранее сообщалось, что туристический сервис Russpass при содействии медиаплатформы #Москвастобой и Музея Москвы представил две новых видеоэкскурсии по знаковым местам столицы. Один из новых выпусков посвящен парку Победы на Поклонной горе. Другое видео рассказывает о "Сокольниках".