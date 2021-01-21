Сергунина: 700 тыс пользователей привлек сервис Russpass за полгода

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Более 700 тысяч человек воспользовались туристическим сервисом Russpass за полгода его работы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
С его помощью путешественники могут составить тематические маршруты по столице и России, купить авиа- и железнодорожные билеты, забронировать места в отелях, спланировать экскурсии, зарезервировать столики в ресторанах и кафе или узнать о достопримечательностях города.
Заммэра столицы Наталья Сергунина напомнила, что сервис запустили 20 июля 2020 года. По ее словам, в базе Russpass накоплено свыше тысячи предложений для путешественников, включая туры и авторские маршруты.
"Понятно, что сейчас не самое благоприятное время для поездок. В значительной степени это работа на перспективу. Даже вынужденное затишье на туристическом рынке нужно использовать для повышения своей конкурентоспособности", – подчеркнула она.
Сергунина заметила, что современные цифровые инструменты становятся незаменимыми во все большем количестве отраслей, в том числе и в сфере туризма. По этой причине Москва вместе с другими регионами России развивает сервис Russpass. Сегодня соглашения о сотрудничестве с ним подписали 82 региона, а 58 из них уже представили свои туристические программы.
В сервисе можно найти готовые туры или же составить собственный маршрут по Москве, городам Центральной России, южным регионам, Сибири и Дальнему Востоку.
Проект уникален тем, что пользователи могут быстро сконструировать тур в своих личных кабинетах на портале, не тратя время на поиск информации на разных сайтах.
Сейчас из-за пандемии границы многих стран закрыты, и в туристической отрасли формируется колоссальный отложенный спрос. В столичном комитете по туризму подчеркнули, что развитие Russpass позволит городам подготовиться, чтобы уверенно конкурировать за турпоток после снятия ограничений на международные поездки.
Сервис работает на русском и английском языках. В перспективе услуги будут доступны и на других языках.
Сервис позволяет туроператорам, экскурсионным бюро, ресторанам, музеям, паркам и театрам продвигать свои продукты, привлекать новых клиентов, развиваться и создавать дополнительные рабочие места.
В ноябре на платформе появились онлайн-прогулки по Измайловскому и Терлецкому паркам. Участники экскурсии по Терлецкому лесопарку узнают о его истории, легендах, памятниках и скульптурах. Видеопрогулка по Измайловскому парку расскажет о тех временах, когда там жила императрица Анна Иоанновна, а царь Петр I любил проводить там свободное время.
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