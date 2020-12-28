Замок "Ласточкино гнездо" и водопад Джур-Джур появились на платформе Russpass

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Туристические площадки Крыма появились на цифровом сервисе Russpass, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Пользователи могут посмотреть основные достопримечательности полуострова, которые позволяют спланировать самостоятельный маршрут.

"Среди них – дворцовые комплексы, музеи-заповедники, водопады, пещеры и другие туристические объекты Симферополя, Ялты, Керчи, Феодосии, Судака", – говорится в сообщении.

Как уточняется, на Russpass появилась информация о дворце-музее "Ласточкино гнездо", Юсуповском и Воронцовском дворцах. Также пользователи могут узнать о руинах бывшей столицы Боспорского царства, античного города Пантикапей. На сервисе появилась информация про Аджимушкайские каменоломни. Включить в план маршрута на Russpass можно дворец Александра III в Массандре, музей-заповедник "Судакская крепость", Царский курган в Керчи, водопад Джур-Джур в Алуште.

В ноябре на платформе появились онлайн-прогулки по Измайловскому и Терлецкому паркам. Участники экскурсии по Терлецкому лесопарку узнают о его истории, легендах, памятниках и скульптурах. Видеопрогулка по Измайловскому парку расскажет о тех временах, когда там жила императрица Анна Иоанновна, а царь Петр I любил проводить там свободное время.

Воспользовавшись Russpass, можно спланировать маршрут путешествия, заранее купить электронные билеты на экскурсии, в музеи и театры, забронировать билеты на поезд или самолет, узнать о полезных услугах и интересных местах.

Сервис позволяет туроператорам, экскурсионным бюро, ресторанам, музеям, паркам и театрам продвигать свои продукты, привлекать новых клиентов, развиваться и создавать дополнительные рабочие места.