Сервис Russpass представил идеи для путешествий по Северному Кавказу

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Туристическая платформа Russpass опубликовала новые идеи и маршруты путешествий по регионам Северного Кавказа – Адыгее, Кабардино-Балкарии, Дагестану, Северной Осетии и Чечне. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Пользователи сервиса могут выбрать наиболее подходящий тур из 50 готовых предложений. Кроме того, есть возможность составить собственный маршрут с учетом представленных на платформе достопримечательностей.

Все интересные объекты размещены на интерактивной карте. Кроме того, Russpass предоставляет услугу покупки билетов на самолет и бронирование гостиницы.

Значительная часть представленных в сервисе туров по Северному Кавказу приходится на Адыгею. В более чем 20 вариантов вошли поездки к горе Фишт и Пшехскому водопаду, посещение долины аммонитов и многое другое.

Цифровой туристический сервис Russpass был создан по инициативе правительства Москвы и работает с лета 2020 года. Услуги платформы получили уже более 700 тысяч пользователей. В марте на туристическом сайте открылся проект "Звездные прогулки", где знаменитости рассказывают о любимых местах столицы.

