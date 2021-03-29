Названы популярные железнодорожные маршруты на майские праздники

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Аналитики выяснили, какие железнодорожные направления наиболее интересны туристам для поездок на майские праздники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис Туту.ру.
Отмечается, что наиболее популярным направлением в период с 1 по 10 мая оказался маршрут Москва – Санкт-Петербург. Средний чек по сравнению с 2019 годом почти не изменился и составил 2 289 рублей за билет в одну сторону.
Второе место досталось направлению Москва – Казань. Средний чек вырос на 14% – с 2 717 до 3 088 рублей. Замыкает тройку лидеров маршрут Москва – Нижний Новгород. Билет в одну сторону обойдется в 1 323 рубля, что на 29% больше, чем в 2019 году. Помимо этого, в топ-5 входят маршруты Казань – Екатеринбург и Москва – Кисловодск.
В целом средняя цена на железнодорожные билеты по стране в период с 1 по 10 мая составляет 2 713 рублей (в одну сторону). По сравнению с 2019 годом она выросла на 45%, но динамика зависит от направлений, а также от типа вагонов, уточнили аналитики.
Ранее сообщалось, что москвичи активно бронируют туры на майские праздники. Открывается все больше новых направлений. С 1 апреля начинают летать самолеты в Германию. С этого же числа ждет российских туристов Кипр – там не придется сидеть на карантине. Также появились сообщения о том, что возобновляются чартеры в болгарский Бургас.
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