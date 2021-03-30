Россияне приобрели туров с кешбэком на 4 млрд рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россияне за две недели действия третьего этапа программы туристического кешбэка приобрели путешествий почти на 4 миллиарда рублей. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"У нас за прошедшие две недели общий оборот продаж составил почти 4 миллиарда рублей, воспользовались [программой] около 200 тысяч наших граждан. В виде возврата части стоимости нашим туристам, нашим гражданам уже вернулось более 700, а если быть точной – 712 миллионов рублей", – заявила она на заседании совета по межнациональным отношениям.

В ночь на 18 марта стартовал очередной этап программы возврата средств за путешествия по России.

В его рамках часть денег можно вернуть как за целый тур, так и просто за оплаченный отель. Главное – воспользоваться картой "Мир", тогда можно вернуть до 20% от общей стоимости.

Всего за полдня работы туристического кешбэка россияне успели купить 4 тысячи путешествий. За первую половину дня работы программы объем продаж превысил свыше 100 миллионов рублей.

Известно, что кешбэк будет действовать на поездки с 18 марта по 30 июня, но забронировать тур нужно успеть до 15 июня. Максимальная сумма возврата составит 20 тысяч рублей.

