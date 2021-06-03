Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Москва планирует расширить применение искусственного интеллекта в здравоохранении. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, эффективности цифровизации соцсферы можно достигнуть с помощью перестройки всех процессов таким образом, чтобы в центре внимания была не услуга, а сам пациент.
"Только одновременно с переосмыслением и перестройкой всех процессов с одновременными пониманием, что у нас пациент должен оказаться в реальном центре, а не услуга, как сейчас. Во многом в реальной медицине ориентируются на объем услуг, на эффективность оказания этой услуги: сколько коек, сколько пролеченных больных и так далее. А когда именно она перейдет на клиентские пути – вот от этого зависит эффективность", – подчеркнула вице-мэр.
По ее словам, бездумные попытки переложить существующие аналоговые процессы медицины в цифровой формат могут снизить производительность труда.
"Врач гораздо быстрее пишет, чем забивает на компьютере. Это и вызывает жесткое отторжение медицинского сообщества, если это так происходит", – пояснила Ракова.
Она также отметила, что цифровизация должна изменить весь уклад социальной сферы города.
Ранее Ракова рассказала, что все столичные детские поликлиники с 1 января 2022 года полностью перейдут на электронные медицинские карты. По ее словам, власти Москвы осознавали огромный потенциал цифровых технологий еще 10 лет назад, поэтому все последние годы вели работу по цифровизации всех сфер городского хозяйства, в том числе и здравоохранения.
Также сообщалось, что в Москве появился новый сервис для жителей и врачей – терапевтов поликлиник – чат-бот на основе искусственного интеллекта. Благодаря ему горожане могут оповестить о своих симптомах и жалобах еще до приема специалиста.
Для того чтобы им воспользоваться, необходимо после записи к врачу перейти по ссылке из СМС-сообщения или пуш-уведомления, которое придет накануне приема. Потом в специальной форме опроса нужно указать жалобы и ответить на вопросы. Разработка алгоритмов, на основе которых работает сервис, проводилась с использованием обезличенных данных из электронных медицинских карт, справочников и баз данных по медицине.
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