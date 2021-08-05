В РФ создали систему помощи футбольным тренерам на основе искусственного интеллекта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российские разработчики создали систему помощи футбольным тренерам на основе искусственного интеллекта, сообщает RT.

Платформа Bayes Coach позволяет оценивать и прогнозировать эффективность игроков, анализировать их общекомандное взаимодействие и индивидуальный вклад в игру, выявляя сильные и слабые стороны команды. Также технология может анализировать матчи не только своей команды, но и команды соперника.

Директор по развитию компании-разработчика Bayes Technology Данил Оленев рассказал о разработке особого подхода к оценке игроков, включая интеграцию данных о физиологии футболиста для прогноза его подготовки к игре.

Более раннюю версию решения уже апробировали в одном из российских футбольных клубов второго дивизиона. Создатели системы надеются, что разработкой заинтересуется и Российский футбольный союз.

Команда разработчиков системы участвует в акселераторе интенсива "Архипелаг 2121" и претендует на грант Фонда Бортника в размере 3 миллионов рублей. В сентябре на рынок планируется вывести полноценный релиз.

Ранее сообщалось, что в Москве появился новый сервис для жителей и врачей-терапевтов поликлиник – чат-бот на основе искусственного интеллекта. Благодаря этой технологии горожане могут оповестить о своих симптомах и жалобах еще до приема специалиста.

Для того чтобы воспользоваться ботом, необходимо после записи к врачу перейти по ссылке из СМС-сообщения или пуш-уведомления, которое придет накануне приема. Потом в специальной форме опроса нужно указать жалобы и ответить на вопросы. Разработка алгоритмов, на основе которых работает сервис, проводилась с использованием обезличенных данных из электронных медицинских карт, справочников и баз данных по медицине.

