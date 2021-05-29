Сервис на базе ИИ помог врачам Москвы поставить более 1,5 млн предварительных диагнозов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Врачи столичных поликлиник поставили более 1,5 миллиона предварительных диагнозов с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает "Интерфакс".
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что методика применяется не только в столице, но и в регионах страны.
"Москва продолжает делиться с регионами своими наработками. (...) Один из них – это система поддержки принятия врачебных решений. (...) Сервис уже прочно вошел в ежедневную практику врачей городских поликлиник, которые поставили с его помощью 1,5 миллиона предварительных диагнозов", – заявила специалист.
Реализация проекта системы поддержки принятия врачебных решений началась 1 июня 2019 года. Она построена на клинических протоколах, которые предварительно разработали специалисты из Москвы и федеральные эксперты.
В апреле стало известно, что в столичных поликлиниках завершили тестирование процедуры голосового ввода протоколов. Как рассказала Анастасия Ракова, новейшая разработка позволяет освободить врачей от ввода необходимой информации в ручном режиме.
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