Московские УЗИ-специалисты начнут заполнять протоколы голосом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В шести столичных поликлиниках врачи УЗИ завершили тестирование голосового ввода протоколов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По ее словам, технология позволяет надиктовывать описание исследования и не тратить время на ввод информации вручную. В ближайшем будущем возможность использования системы появится в других поликлиниках города, а также в стационарах.

"В 2019 году благодаря единой цифровой платформе здравоохранения мы внедрили технологию голосового ввода заключений в работу московских рентгенологов. Цифровой помощник автоматически расшифровывает произнесенные слова, переводит их в текстовый формат и вставляет в шаблон протокола", – рассказала вице-мэр.

Ракова добавила, что до этого технологию начали успешно применять рентгенологи.

Уточняется, что инструмент врачи осваивают за несколько дней, а его постоянное использование позволяет существенно сократить время на бумажную работу и уделять больше внимания исследованиям. Согласно тестам, время на заполнение протокола сокращается на 20%.

Ранее сообщалось, что с помощью новой технологии голосового ввода, которая входит в единую цифровую платформу здравоохранения, столичные врачи описали более 40 тысяч рентгенологических исследований.

Система применяется в городских стационарах, поликлиниках и Московском референс-центре лучевой диагностики, где рентгенологи описывают проведенные лучевые исследования дистанционно.

Председатель междисциплинарной рабочей группы по разработке и внедрению системы поддержки принятия врачебных решений Марьяна Лысенко рассказала, что система позволяет медикам более оперативно определять диагноз пациента, своевременно учитывая даже самые малозаметные признаки заболевания.

