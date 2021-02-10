Новая технология помогла московским врачам составить более 40 тыс протоколов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 40 тысяч рентгенологических исследований описали столичные врачи с помощью новой технологии голосового ввода, которая входит в единую цифровую платформу здравоохранения. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

В настоящее время система применяется в городских стационарах, поликлиниках и Московском референс-центре лучевой диагностики, где рентгенологи описывают проведенные лучевые исследования дистанционно.

"Так как теперь не нужно вручную набирать текст заключения, время на описание снимка сократилось более чем на 20 процентов. Медики увидели в нововведении хороший потенциал и теперь применяют его в своей повседневной практике. Кроме того, благодаря единой цифровой платформе заключение сразу передается лечащему врачу, а также доступно пациенту в электронной медкарте", – рассказал замглавы столичного департамента информационных технологий по цифровизации комплекса социального развития Владимир Макаров.

Отмечается, что внедрение системы началось в июне 2019 года. Она автоматически распознает речь, включая медицинские термины, и набирает текст описания, медику же для голосового ввода нужна лишь обычная гарнитура из наушников и микрофона либо специальный микрофон-пульт. Полученные рентген-снимки врач пролистывает с помощью сенсорной панели на пульте, а в конце ему нужно лишь проверить перед отправкой готовое заключение.

"Голосовой ввод особенно эффективен при описании объемных исследований компьютерной, магнитно-резонансной томографии и цифровой рентгенографии. Технология также полезна и в случаях, когда нужно заполнить шаблоны описаний флюорографии и маммографии", – говорится в сообщении.

Ранее председатель междисциплинарной рабочей группы по разработке и внедрению системы поддержки принятия врачебных решений Марьяна Лысенко рассказала, что система позволяет медикам более оперативно определять диагноз пациента, своевременно учитывая даже самые малозаметные признаки заболевания. По ее словам, система представляет врачу так называемое пакетное назначение, предлагая провести набор анализов и исследований для подтверждения диагноза пациента, а затем формирует направления на диагностику для подтверждения предварительного диагноза, выбранного врачом.