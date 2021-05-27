Доктор Елена Кац высказалась за расширение цифровизации столичного здравоохранения

Фото: Николай Темников

Программу цифровизации столичного здравоохранения необходимо расширить, а элементы искусственного интеллекта внедрять активнее, заявила главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац, комментируя последние новации в этой сфере.

По ее словам, введение электронных медицинских карт и справок облегчает работу врачей и экономит время пациентов.

"Это большое достижение, однако цифровизацию здравоохранения необходимо расширять. В частности, это касается внедрения системы поддержки принятия врачебных решений", – сказала Кац.

Она напомнила, что в поликлиниках для взрослых ИИ после ввода симптомов предлагает врачу наиболее вероятные диагнозы, а при постановке диагноза рекомендует необходимые обследования.

"Конечно, создание системы такого масштаба требует много времени и ресурсов, но мы обсудим с коллегами возможность внедрения аналогичной системы и в других медорганизациях в городе", – сказала врач.

Ранее Кац предложила несколько инициатив по улучшению медицинского обслуживания детей. Так, она выступила с предложением сделать регулярной проверку здоровья школьников на базе поликлиник и "Центров здоровья" профильными специалистами. Кроме того, она отмечала, что в каждом образовательном учреждении должны принимать логопед и психолог.

С июня 2020 года жители столицы старше 18 лет внесли свыше 700 тысяч записей о личном и семейном анамнезе в электронную медицинскую карту (ЭМК). Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Пользователям стало доступно несколько разделов с анамнестическими анкетами. Раздел "Мои данные" содержит информацию о собственном анамнезе: о перенесенных операциях и травмах, наличии аллергий и патологий, принимаемых лекарствах и особенностях образа жизни. В раздел "Моя семейная история" горожане могут внести информацию о перенесенных заболеваниях ближайших кровных родственников.

Помимо этого, пациенты могут посмотреть в электронной медицинской карте протоколы осмотров специалистов, выписные эпикризы из стационаров, результаты лабораторных и инструментальных исследований. Также у горожан есть доступ к снимкам (КТ, МРТ, флюорографическим, рентгеновским и другим), к данным об электронных рецептах, а также больничным.