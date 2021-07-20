В России может появиться линейка отечественных электромобилей

В России создадут линейку отечественных экоавтомобилей, в том числе на водородных топливных элементах. Кроме того, Минпромторг собирается обязать российских автопроизводителей выпускать долю "зеленых" моделей, к которым относятся электрокары.

Однако большинство россиян не верит, что отечественный автопром когда-нибудь сможет выйти на уровень зарубежного. Только треть россиян считает, что успех возможен, но при неимоверных усилиях.

Также в министерстве рассказали о планах с 2022 года распространить на электромобили и программу льготного автокредитования. Она доступна тем, кто покупает автомобиль впервые, семьям с детьми, работникам здравоохранения, а также сдавшим старый автомобиль дилеру в трейдин. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.