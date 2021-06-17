В РФ предложили ввести особые условия кешбэка за поездки для многодетных

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В России нужно рассмотреть вопрос предоставления особых условий туристического кешбэка для многодетных семей из расчета 20% от стоимости и проезда, и проживания. Соответствующее предложение уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила в Ростуризм, Минсоцзащиты, комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, в комитет по вопросам семьи, женщин и детей. Об этом сообщает RT.

Волынец отметила важность стимулирования рождаемости и поддержки многодетных семей. По ее словам, на сегодняшний день в рамках программы туристического кешбэка возвращается 20% от стоимости поездки по стране, при этом максимальная сумма возврата за одну транзакцию составляет 20 тысяч рублей.

Она предложила возвращать многодетным семьям 20% от стоимости и проезда, и проживания, установив лимит 20 тысяч рублей на каждого члена семьи. Также она предложила дополнить существующий регламент предоставления кешбэка на поездки в детский лагерь кешбэком на оплату проезда туда и обратно.

Волынец выразила мнение, что данный инструмент обеспечивает целевые расходы и поспособствует повышению качества жизни многодетных семей.

Ранее сообщалось, что правительство продлило программу туристического кешбэка до конца года.

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, представители туристического бизнеса в разных регионах страны говорили в личных беседах с ним, что эта программа действительно пользуется большой популярностью.

Согласно условиям программы, граждане, путешествуя по России, могут вернуть часть денег как за целый тур, так и просто за оплаченный отель. Главное – воспользоваться картой "Мир", тогда можно вернуть до 20% от общей стоимости. При этом максимальная сумма возврата составляет 20 тысяч рублей.