"Ростех" показал фото новейшего российского истребителя

Фото: телеграм-канал Ростех

Фотографии нового российского истребителя были опубликованы в Telegram-канале госкорпорации "Ростех".

Как уточнили авторы снимка, самолет будет представлен на авиасалоне МАКС-2021.

"Ребята, вы действительно думаете, что нам все еще нечем вас удивить?" – написано под фото.

В конце мая стало известно, что компания "Сухой" разрабатывает первый российский однодвигательный легкий истребитель. Отмечалось, что самолет будет обладать малой радиолокационной заметностью и сможет развивать сверхзвуковую скорость полета более 2 махов. Взлетная масса составит до 18 тонн.

Ранее в "Ростехе" показали первую цель нового российского истребителя. Ею стал зарубежный боевой корабль, похожий на британский эсминец Defender.