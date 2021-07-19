"Ростех" показал фото новейшего российского истребителя

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Фото: телеграм-канал Ростех
Фотографии нового российского истребителя были опубликованы в Telegram-канале госкорпорации "Ростех".
Как уточнили авторы снимка, самолет будет представлен на авиасалоне МАКС-2021.
"Ребята, вы действительно думаете, что нам все еще нечем вас удивить?" – написано под фото.
В конце мая стало известно, что компания "Сухой" разрабатывает первый российский однодвигательный легкий истребитель. Отмечалось, что самолет будет обладать малой радиолокационной заметностью и сможет развивать сверхзвуковую скорость полета более 2 махов. Взлетная масса составит до 18 тонн.
Ранее в "Ростехе" показали первую цель нового российского истребителя. Ею стал зарубежный боевой корабль, похожий на британский эсминец Defender.
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