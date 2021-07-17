В "Ростехе" показали первую "цель" нового российского истребителя

Фото: facebook.com/RostecRussia
Для принципиально нового российского истребителя, который будет представлен на авиасалоне МАКС-2021, первой "целью" стал зарубежный боевой корабль, похожий на британский эсминец Defender ("тип 45"), сообщает РИА Новости.
В Facebook-аккаунте госкорпорации было опубликовано изображение части фюзеляжа самолета, движущегося над морем. Под фюзеляжем находится оптико-локационная станция нового типа, в зеркальных панелях которой отражается военный корабль, похожий на эсминцы ВМС Великобритании "тип 45".
В оборонно-промышленном комплексе подтвердили, что на изображении очевидно представлена "оптико-электронная прицельная система, встроенная в самолет". По словам эксперта, это оборудование используется "для наведения авиационных средств поражения", чтобы нанести удары по наземным и морским целям.
В конце мая стало известно, что компания "Сухой" разрабатывает первый российский однодвигательный легкий истребитель. Отмечалось, что самолет будет обладать малой радиолокационной заметностью и сможет развивать сверхзвуковую скорость полета более 2 махов. Взлетная масса составит до 18 тонн.
Инцидент с британским эсминцем произошел в полдень 23 июня, когда российские пограничные сторожевые корабли открыли предупредительный огонь для того, чтобы прекратить нарушение российской границы судном Defender в Черном море у берегов Крыма. Предварительно иностранному кораблю сообщили о возможности применения оружия, однако тот не отреагировал.
Позднее СМИ опубликовали секретные документы о проходе британского судна у Крыма. В секретных данным британского Минобороны указано, что агрессивная реакция Москвы на проход военного корабля в Черном море предусматривалась. Изучался альтернативный маршрут, который в итоге не был реализован.
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