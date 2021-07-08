Транспортно-десантный корабль ВМС США направился в Черное море

10:46
Фото: twitter.com/USNavyEurope
Шестой флот американских военно-морских сил сообщил о выходе корабля Yuma в сторону Черного моря. Сообщение размещено в Twitter-аккаунте воинского соединения.
"Транспортно-десантный корабль ВМС США Yuma начал в северном направлении переход в Черное море для проведения операций с нашими союзниками и партнерами по НАТО", – уточнили во флоте.
В акватории Черного моря 28 июня стартовали военные маневры Sea Breeze – 2021. В них принимают участие Украина, США, Канада, Великобритания и ряд других стран.
В совокупности к учениям привлечены около 4 тысяч военнослужащих, в них задействовано 40 боевых кораблей и вспомогательных судов. Кроме того, для подготовки переброшены 30 единиц авиационной техники.
Накануне глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель подтвердил готовность региональных властей к жесткому реагированию на возможные провокации.
23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. Судно незаконно нарушило государственную границу страны.
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