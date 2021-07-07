В Кремле назвали способ избежать повторения ситуации с британским эсминцем

Фото: AP/Georgian Interior Ministry

Дмитрий Песков заявил, что, чтобы избежать ситуаций в Крыму подобных инциденту с британским эсминцем, не нарушать границу, сообщает РИА Новости.

"Безусловно, существует, просто не нужно нарушать государственную границу Российской Федерации, и еще делать это абсолютно провокационным образом", – ответил пресс-секретарь президента на вопрос о том, существует ли возможность избежать подобных инцидентов.

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб на слушаниях в палате общин прокомментировал произошедшее и сказал, что ВМС Великобритании продолжат заходить в территориальные воды Украины.

Сам инцидент произошел в полдень 23 июня. Российские пограничные сторожевые корабли открыли предупредительный огонь для того, чтобы прекратить нарушение российской границы британским эсминцем в Черном море у берегов Крыма.

Британское Минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.

