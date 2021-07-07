В Крыму пообещали жестко отвечать на новые провокации в Черном море

10:39
Фото: ТАСС/Константин Сазончик
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Россия будет жестко реагировать на повторение провокаций подобных инциденту с британским эсминцем.
"Любая провокация получит должный ответ. В случае повторения инцидента России не оставят иного выбора, как ответить жестко и адекватно. Поэтому советую одуматься, пока не поздно", – приводит его слова РИА Новости.
Он также назвал "провокатором высокого ранга" министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба, который до этого заявил, что английские корабли продолжат заходить в "территориальные воды Украины".
Гемпель отметил, что Лондону следует признать демократический выбор крымчан, а не продолжать политические игры и спекуляции в вопросе присоединения Крыма к России.
Ранее 23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. По судну был открыт предупредительный огонь, поскольку оно нарушило границу без согласования и предупреждения.
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