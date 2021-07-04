Песков заявил о причастности США к инциденту с британским эсминцем

Фото: Depositphotos/icholakov01

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что провокация с участием британского эсминца была спланирована в США. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-1" в ответ на вопросы журналиста Владимира Соловьева.

"Я думаю, что наша разведка, конечно, знает, кто там принимал решение. Но, конечно же, я думаю, что суть подобных операций планируется все-таки у старших товарищей – все-таки за океаном", – отметил представитель Кремля.

По его мнению, эсминец был лишь инструментом сознательной и тщательно спланированной провокации, на которую правительство России и президент в частности отреагировали достаточно сурово.

При этом Песков подчеркнул, что в будущем на подобные ситуации правительство России будет реагировать более жестко.

23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. Судно нарушило границу без согласования и предупреждения.

Британская сторона настаивает на том, что корабль шел с мирными целями, а также по украинским территориальным водам. При этом начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер допустил вероятность военного столкновения между странами из-за инцидента.