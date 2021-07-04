В США обратили внимание на слова Путина об инциденте с Defender – Антонов

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Власти Соединенных Штатов обратили внимание на слова Владимира Путина о возможной причастности США к инциденту с эсминцем Defender в Черном море. Такое мнение выразил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

По словам Антонова, власти Соединенных Штатов публично не признали участие в инциденте.

"Могу сказать, что когда я посещал и Белый дом, и госдепартамент, то коллеги, высокопоставленные чиновники давали ссылки на выступление нашего президента", – подчеркнул Антонов.

Посол пояснил, что сигнал от российского президента был считан американскими официальными лицами.

"Он (сигнал. – Прим. ред.) анализируется", – заключил Антонов.

Российский президент во время прямой линии сообщил, что инцидент с британским эсминцем Defender является провокацией, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он также заявил, что не считает данную историю поводом для третьей мировой войны.

23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. Судно нарушило границу без согласования и предупреждения.

Британская сторона настаивает на том, что корабль шел с мирными целями, а также по украинским территориальным водам. При этом начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер допустил вероятность военного столкновения между странами из-за инцидента.