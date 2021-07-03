Посол РФ в Вашингтоне сообщил, что Москва готова работать над налаживанием отношений с США

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва готова работать над налаживанием отношений с Вашингтоном. Об этом он сообщил в эфире Youtube-канала Соловьев Live.

"Да, мы пытаемся создать ситуацию, при которой было бы трудно забыть то, о чем говорили наши президенты. Да, мы пытаемся сегодня реализовать практические дела, те понимания, которые, как мне показалось, были продемонстрированы нашими лидерами", – сказал он.

Антонов также считает, что политика давления на РФ будет продолжена американскими властями, в частности, в вопросе прав человека.

Встреча лидеров России и США прошла на вилле Ла Гранж в Женеве 16 июня.

По итогам саммита Владимир Путин заявил, что переговоры с Джо Байденом в Женеве прошли хорошо. По словам президента, в ходе саммита обсуждались стратегическая стабильность, торговые отношения, региональная безопасность и кибербезопасность. Кроме того, главы государств договорились о возвращении послов.

Джо Байден после переговоров подарил Владимиру Путину хрустальную скульптуру бизона и фирменные солнечные очки-авиаторы. В свою очередь Путин подарил своему американскому коллеге письменный набор хохломы "Москва".