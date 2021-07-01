Песков назвал конструктивным тон разговора Путина и Байдена на встрече в Женеве

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что тон разговора Путина и Байдена на встрече в Женеве был конструктивным, хоть они и не говорили в унисон. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.

"Публичная риторика у себя дома и публичная риторика президента США, выступающего в конгрессе, – это одно. А тон переговоров – это совсем другое", – сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что президенты обозначили и те области, в которых позиции стран расходятся, но в целом их разговор был конструктивным.

Встреча лидеров России и США прошла на вилле Ла Гранж в Женеве 16 июня.

По итогам саммита Владимир Путин заявил, что переговоры с Джо Байденом в Женеве прошли хорошо. По словам президента, в ходе саммита обсуждались стратегическая стабильность, торговые отношения, региональная безопасность и кибербезопасность. Кроме того, главы государств договорились о возвращении послов.

Джо Байден после переговоров подарил Владимиру Путину хрустальную скульптуру бизона и фирменные солнечные очки-авиаторы. В свою очередь Путин подарил своему американскому коллеге письменный набор хохломы "Москва".