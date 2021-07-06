Рябков заявил, что Россия будет жестко реагировать на провокации в Черном море

12:09
Фото: AP Photo/Georgian Interior Ministry via AP
Страны, которые продолжат прибегать к провокациям в Черном море, "получат по носу". Об этом в интервью журналу "Международная жизнь" заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя ситуацию с британским эсминцем Defender.
"С провокаторами нужно говорить максимально прямо, предметно, объясняя на пальцах, что в следующий раз им лучше свои провокации оставить в стороне и сюда не соваться", – сказал дипломат.
Он добавил, что в противном случае провокаторы могут "получить по носу", что повысит риски возникновения конфликтных ситуаций. Рябков подчеркнул, что подобные "игры" в Черном море недопустимы.
23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. По судну был открыт предупредительный огонь, поскольку оно нарушило границу без согласования и предупреждения.
Британская сторона настаивает на том, что корабль шел с мирными целями, а также по украинским территориальным водам.
Между тем Владимир Путин в ходе прямой линии назвал инцидент с эсминцем провокацией, призванной продемонстрировать неуважение Запада к выбору крымчан.
В МИД РФ рассказали о цели Запада в инциденте с эсминцем Defender
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