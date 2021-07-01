В НАТО заявили, что не уйдут из Черного моря после инцидента с Defender

Фото: АР/Georgian Interior Ministry

НАТО планирует сохранить свое присутствие в Черном море после инцидента с британским эсминцем Defender. Об этом рассказал спецпредставитель генсека альянса по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай в эфире грузинского "Первого канала".

Как сообщил спикер, у альянса есть полная картина случившегося с Defender. Информацию об этом НАТО предоставила Великобритании.

Аппатурай подчеркнул, что альянс продолжает считать Крым территорией Украины, а не России.

"Во время этого инцидента союзники по НАТО продемонстрировали свою твердость в отстаивании принципов, которые я перечислил", – подчеркнул спецпредставитель.

По его словам, союзники по НАТО не намерены отступать в данном вопросе.

"Мы более тесно сотрудничаем с Грузией и Украиной в плане политических консультаций и обмена информацией", – заключил Аппатурай.

23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. Судно нарушило границу без согласования и предупреждения.

Британская сторона настаивает на том, что корабль шел с мирными целями, а также по украинским территориальным водам. При этом начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер допустил вероятность военного столкновения между странами из-за инцидента.

Владимир Путин во время прямой линии сообщил, что инцидент с британским эсминцем Defender является провокацией, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он также заявил, что не считает данную историю поводом для третьей мировой войны.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала высказывания Путина. Она напомнила слова президента США Джо Байдена, который после саммита в Женеве заявил о планах двигаться к более предсказуемым отношениям с РФ.