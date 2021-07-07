В Кремле выразили озабоченность заявлениями МИД Великобритании по Черному морю

Фото: AP Photo/Georgian Interior Ministry via AP
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва обеспокоена заявлениями со стороны Великобритании о возможном появлении кораблей этой страны в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что британские суда могут пройти в акватории, которую расценивают как украинские воды.
"Безусловно, подобные заявления вызывают нашу обеспокоенность", – подтвердил Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что на данный момент между Москвой и Лондоном не ведутся консультации по вопросам соблюдения границ и прохода кораблей. Песков также уточнил, что РФ будет реагировать на незаконное проникновение на территорию страны.
"И президент России, и на других уровнях было неоднократно уже отмечено, что российская сторона будет принимать должные меры в случае нарушения государственной границы в море", – пояснил пресс-секретарь главы государства.
Ранее 23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. По судну был открыт предупредительный огонь, поскольку оно нарушило границу без согласования и предупреждения.
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель подтвердил, что в регионе готовы жестко реагировать на повторные провокации подобного характера. Он также отметил, что Лондон обязан принять демократический выбор крымчан.
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