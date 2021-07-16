"Ростех" опубликовал первое фото перспективного однодвигательного истребителя

Фото: facebook.com/RostecRussia

Госкорпорация "Ростех" опубликовала на официальных страницах в соцсетях снимок новейшего боевого самолета, который станет главной премьерой авиакосмического салона МАКС-2021.

На фото виден перспективный однодвигательный самолет, укрытый черным защитным чехлом. Это первый российский однодвигательный истребитель.

Сейчас в стране идет работа над несколькими перспективными самолетами. В конце 2019 года появлялась информация, что РСК МиГ разместила на портале госзакупок заказ на "аэродинамический расчет легкого многофункционального фронтового самолета двухдвигательной схемы", реализация которого намечена на 2020–2025 годы.

Также "Ростех" ведет разработку перехватчика нового поколения. В будущем он сможет заменить МиГ-31БМ. По состоянию на январь 2021 года воздушное судно, получившее обозначение ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата), находилось на стадии опытно-конструкторских работ.

В настоящее время РФ не использует однодвигательные истребители, однако они востребованы в мире. В числе наиболее известных – американские истребители F-16 и F-35, шведский JAS-39 GRIPEN и китайский J-10.

Ранее в пресс-службе "Ростеха" анонсировали принципиально новый военный самолет от Объединенной авиастроительной корпорации, однако его тип держали в секрете. Там заявляли, что новинка вызовет неподдельный интерес не только в России, но и в других регионах мира.

