На МАКС-2021 представят новый военный самолет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

20 июля в рамках авиационно-космического салона МАКС-2021 Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в состав "Ростеха", представит "принципиально новый военный самолет". Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех".

"Мы убеждены, что новый продукт, разработанный специалистами ОАК, вызовет неподдельный интерес не только в нашей стране, но и в других регионах мира, в том числе у наших конкурентов за рубежом", – отметили в компании.

Там также добавили, что Россия является одной из немногих стран мира, в которой реализована технология полного цикла для производства авиационных комплексов.

В преддверии презентации была создана специальная интернет-страница с обратным отсчетом, на которой раскрываются некоторые детали летательного аппарата.

В январе текущего года "Ростех" объявил о начале опытно-конструкторских работ по созданию нового истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия

Самолет под условным обозначением МиГ-41, по некоторым данным, призван заменить истребитель МиГ-31, который был принят на вооружение еще в 1981 году.

