Компании "МиГ" и "Сухой" прекратят существование

Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Российская госкорпорация "Ростех" после совещания с руководством Объединенной авиастроительной корпорации приняла решение о прекращении существования компаний "МиГ" и "Сухой" в качестве юрлиц. Об этом РБК заявили представители государственной корпорации.
Согласно данным СМИ, эти предприятия планируют объединить в Корпоративный центр самолетостроения. В результате в подчинение организации перейдут "Туполев", "Ильюшин", а также "Иркут".
Как пояснили в "Ростехе", конструкторские школы и их бренды сохранятся, поменяется только организационная форма юридических лиц.
В госкорпорации хотят сформировать Единый инженерно-конструкторский центр ОАК. Благодаря ему, как ожидается, будут объедены все авиационные конструкторские бюро. Предполагается, что глава "Ростеха" Сергей Чемезов может возглавить совет директоров ОАК для контроля преобразований.
АО "РСК "МиГ" представляет собой предприятие полного цикла, объединяющее в себе все аспекты конструирования, изготовления, поддержания и ремонта самолетов марки "МиГ". ПАО "Компания "Сухой" является российской компанией, которая занимается разработкой, производством, маркетингом, обучением летного персонала.
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