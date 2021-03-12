"Яндекс" обсуждает покупку банка "Акрополь" – СМИ

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Компания "Яндекс" намерена приобрести банк "Акрополь" из четвертой сотни рэнкинга по размерам активов. Об этом заявили источники издания The Bell.
Владельцем банка в 2020 году стал генеральный директор группы "Связной" Евгений Давыдович. В настоящий момент официальных комментариев от него по данной сделке нет.
Как рассказали собеседники, в скором времени "Яндекс" и "Акрополь" могут подписать договор купли-продажи. Сейчас сумма предполагаемой сделки не раскрывается. По словам источника, "Яндекс" станет владельцем не полноценного банка, а банковской лицензии.
В свою очередь, представители "Яндекса" уточнили, что организации интересно получение банковской лицензии. Пока рассматриваются возможные варианты.
Ранее ЦБ отозвал лицензию у "Форбанка". Организация нарушала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
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