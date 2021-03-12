ЦБ отозвал лицензию у Форбанка

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Форбанка. Об этом говорится на официальном сайте регулятора.

Отмечается, что банк нарушал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В ЦБ сообщили, что представителям банка ранее неоднократно поступали постановления о нарушениях. По величине активов кредитная организация занимала 221-е место в банковской системе РФ.

Также Банк России приказом от 12 марта отозвал лицензию на осуществление операций у банка "Современные стандарты бизнеса". Регулятор является участником системы страхования вкладов.

В середине февраля ЦБ аннулировал лицензию у московского банка "ПСА Финанс Рус". Банк находился на 296-м месте в банковской системе РФ и не являлся участником системы страхования вкладов.

Лицензия была аннулирована после ходатайства кредитной организации о ее добровольной ликвидации. Решение было принято общим собранием участников.

