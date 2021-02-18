ЦБ аннулировал лицензию банка "ПСА Финанс РУС"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России аннулировал лицензию у московского банка "ПСА Финанс Рус". Об этом сообщается на сайте регулятора.

Уточняется, что банк находился на 296-м месте в банковской системе РФ и не являлся участником системы страхования вкладов.

В ЦБ сообщили, что лицензия была аннулирована после ходатайства кредитной организации о ее добровольной ликвидации. Решение было принято общим собранием участников.

Ранее аналитики предупредили о риске потери лицензий 33 банков в России. Специалисты пояснили, что приведенный прогноз показывает долю банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев.