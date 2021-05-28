"Ростех" начал разработку нового мобильного комплекса для посадки самолетов

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" начал разработку новой мобильной аэродромной системы посадки самолетов "Подорожник", на выполнение работ выделено 140 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе "Ростеха".
"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" начал разработку мобильной системы посадки воздушных судов для развития региональных авиаперевозок. <...> Заказчиком выступает Минпромторг России, который выделил на реализацию проекта 140 миллионов рублей в рамках программы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности", – говорится в релизе.
Там уточнили, что работой по созданию нового комплекса занимается радиозавод "Полет" концерна "Вега" в Челябинске. По словам гендиректора радиозавода Александра Нестерова, применение системы может найти успех в регионах Крайнего Севера и на Дальнем Востоке, где требуется проведение дорогостоящей реконструкции инфраструктуры.
Ранее главный конструктор группы компаний ZALA Aero, входящей в группу компаний "Калашников" госкорпорации "Ростех", Александр Захаров заявил, что Россия разрабатывает первую в мире систему "воздушного минирования".
Базой для новой системы послужил барражирующий боеприпас "Ланцет" разработки ZALA Aero. По словам Захарова, боеприпас можно будет отправлять в небо для воздушного минирования на несколько десятков часов.
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