"Ростех" начал испытания макетов новой высокоточной ракеты "Монолит"

10:22
Фото: ТАСС/Антон Ваганов
Научно-производственный концерн "Техмаш", который входит в состав Госкорпорации "Ростех", начал испытания макетов новейшей высокоточной авиационной ракеты "Монолит" калибра 122 миллиметра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора предприятия Александра Кочкина.
По его словам, при положительных итогах испытаний компания обсудит вопросы проведения и финансирования опытно-конструкторских работ с государством.
Кочкин также отметил, что говорить о сроках государственных испытаний "Монолита" на данный момент рано.
Ожидается, что ракета будет иметь высокую точность поражения целей. Ее коррекция должна производиться на конечном участке траектории. Другие технические характеристики пока не уточняли.
Ранее главный конструктор группы компаний ZALA Aero, входящей в группу компаний "Калашников" госкорпорации "Ростех", Александр Захаров заявил, что Россия разрабатывает первую в мире систему "воздушного минирования".
Базой для новы системы послужил барражирующий боеприпас "Ланцет" разработки ZALA Aero. По словам Захарова, боеприпас можно будет отправлять в небо для воздушного минирования на несколько десятков часов.
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