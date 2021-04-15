В России разрабатывают систему биометрической идентификации собак

16:32
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
АО "Гознак" разрабатывает мобильное приложение, с помощью которого найти потерявшегося питомца станет проще, сообщил руководитель проекта Александр Мелешин.
"Технологию биометрической идентификации с элементами искусственного интеллекта мы будем использовать в мобильном приложении под операционные системы iOS и Android. В настоящий момент мы его разрабатываем и в этом году планируем представить в магазинах приложений", – цитирует Мелешина ТАСС.
Спикер отметил, что никакое специальное оборудование для идентификации питомца хозяевам не потребуется – достаточно будет мобильного телефона.
Он добавил, что собаки между собой отличаются, новая технология способна верно анализировать биометрические характеристики и идентифицировать животных.
Ранее стала известна история жителя Германии, сумевшего найти своего потерявшегося пять лет назад в Австралии пса. Мужчине пришлось вернуться на родину без собаки, но он продолжал отсматривать информацию в австралийских группах Facebook с пропавшими вещами и животными. Именно в Сети Лиф заметил фотографию своего питомца.
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