Золотистый ретривер в Китае прошел 100 км, чтобы найти хозяина

Фото: youtube.com/Global Trends
Хозяева золотистого ретривера в китайском Цидуне хотели построить деревенский дом и на время оставили пса у друзей. Однако собака сбежала из городского округа Наньтун и преодолела 100 километров, сообщает Jianghai Evening News.
Животное направлялось по дороге в поисках хозяина. Спустя четыре месяца владельцы собаки узнали, что она пропала без вести.
26 октября ретривера удалось найти работникам организации в Цидуне. Пес находился у ворот и вытянул лапы, которые были стерты до крови.
В скором времени сотрудница осмотрела собаку, а также обработала раны. В дальнейшем этого ретривера забрал домой охранник.
Кроме того, персонал компании опубликовал в Сети объявления о найденной собаке. Одно из них попало в мессенджере WeChat на глаза хозяевам. С момента последней встречи четвероногий друг похудел, однако владельцы сразу узнали его на фото.
Ранее в Коми выжившая после усыпления овчарка выбралась из могилы и пошла искать хозяев. Пса вылечили, хотя серьезных заболеваний у животного не обнаружили.
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