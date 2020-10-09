В Коми выжившая после усыпления овчарка выбралась из могилы и пошла искать хозяев

Фото: https://komiinform.ru
В Коми овчарка, которую усыпили хозяева, очнулась в могиле, выбралась оттуда и пошла искать дом. Историю в стиле классического хоррора рассказало агентство "Комиинформ".
Пса, который медленно брел вдоль трассы, заметила водитель Ольга Лысцева, ехавшая от Сыктывкара в Ухту. Девушка сначала проехала мимо, однако потом вернулась к животному. Собака, выбившаяся из сил, лежала на обочине. Лысцева накормила овчарку и взяла к себе в автомобиль. Всю дорогу до Ухты пес спал.
Девушка обратилась в фонд помощи бездомным животным "Добрый город", где собаке нашли передержку. Также овчарку осмотрел ветеринар. А историю о хвостатом разместили в социальных сетях, где пса узнали несколько жителей Емвы.
Позже с фондом связались и предполагаемые хозяева, которые рассказали о том, что неделю назад усыпили овчарку по кличке Кирюша – у собаки была тяжелая болезнь, поэтому владельцы вызвали ветеринара, сделавшего укол. Глава семейства похоронил овчарку в лесу. Однако, как выяснилось, доза была не смертельной, поэтому пес просто потерял сознание, очнулся уже под землей и смог выбраться наружу.
При выяснении обстоятельств совпало и место находки собаки, и возраст, и пол. Догадки подтвердила и выбритая для инъекции лапа животного. Однако буквально на следующий день владельцы животного изменили свое мнение о ситуации: заявили, что ошиблись, а позже и вовсе удалили переписку.
В фонде не стали пытаться выяснять, что произошло с овчаркой. Пса вылечили, хотя серьезных заболеваний у животного не обнаружили. Сейчас Кирюше ищут новый дом.
Ранее пассажир поезда Москва – Анапа выкупил для своих котов целое купе. Пользователи похвалили владельца животных, который взял их с собой в отпуск.
Москвичка обнаружила под капотом машины кота
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: