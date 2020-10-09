В Коми выжившая после усыпления овчарка выбралась из могилы и пошла искать хозяев

Фото: https://komiinform.ru

В Коми овчарка, которую усыпили хозяева, очнулась в могиле, выбралась оттуда и пошла искать дом. Историю в стиле классического хоррора рассказало агентство "Комиинформ".

Пса, который медленно брел вдоль трассы, заметила водитель Ольга Лысцева, ехавшая от Сыктывкара в Ухту. Девушка сначала проехала мимо, однако потом вернулась к животному. Собака, выбившаяся из сил, лежала на обочине. Лысцева накормила овчарку и взяла к себе в автомобиль. Всю дорогу до Ухты пес спал.

Девушка обратилась в фонд помощи бездомным животным "Добрый город", где собаке нашли передержку. Также овчарку осмотрел ветеринар. А историю о хвостатом разместили в социальных сетях, где пса узнали несколько жителей Емвы.

Позже с фондом связались и предполагаемые хозяева, которые рассказали о том, что неделю назад усыпили овчарку по кличке Кирюша – у собаки была тяжелая болезнь, поэтому владельцы вызвали ветеринара, сделавшего укол. Глава семейства похоронил овчарку в лесу. Однако, как выяснилось, доза была не смертельной, поэтому пес просто потерял сознание, очнулся уже под землей и смог выбраться наружу.

При выяснении обстоятельств совпало и место находки собаки, и возраст, и пол. Догадки подтвердила и выбритая для инъекции лапа животного. Однако буквально на следующий день владельцы животного изменили свое мнение о ситуации: заявили, что ошиблись, а позже и вовсе удалили переписку.

В фонде не стали пытаться выяснять, что произошло с овчаркой. Пса вылечили, хотя серьезных заболеваний у животного не обнаружили. Сейчас Кирюше ищут новый дом.

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