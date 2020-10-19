Кинологи назвали опасные для собак игрушки

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Российская кинологическая федерация (РКФ) объяснила, какие игрушки из зоомагазинов могут представлять опасность для собак. Об этом сообщает РИА Новости.

"Неправильный выбор игрушки для своей любимой собаки может привести к неприятным последствиям. В лучшем случае собака не заинтересуется игрушкой, в худшем – пострадает или причинит себе вред", – заявил президент организации Владимир Голубев.

Специалист назвал ключевые параметры, на которые стоит обратить внимание при покупке – это материал, из которого изготовлена игрушка, размер и наличие (или отсутствие) дополнительных маленьких деталей.

Лучшими вариантами для собаки будут игрушки из хлопка, дерева и высушенных жил. Также подойдут предметы из мягкой резины, латекса и силикона. При этом питомца не рекомендуется оставлять одного, когда он играет.

Что касается размера, то игрушка должна соответствовать пасти собаки – в том смысле, чтобы собака не могла проглотить предмет. В то же время у мячей должна быть специальная веревка – это поможет, если игрушка все же попала в пищевод питомца.

Если и покупать мяч, то следует также избегать резиновых изделий, мячей-прыгунов, дисков из хрупкого пластика. Не подойдут для собаки, по словам Голубева, и игрушки с наполнителем, тем более мелким.

Отдельно эксперт призвал отказаться от изделий из вспененного поливинилхлорида. Из-за фталатов в их составе у собаки, если та проглотит даже кусочек, могут возникнуть проблемы с ЖКТ, почками и печенью.

Ранее президент РКФ Владимир Голубев назвал породы собак, наиболее подходящие для жизни в городе. В топ-10 вошли вельш-корги пемброк, пудель, такса, чихуахуа, английский кокер-спаниель, цвергшнауцер, вест-хайленд-уайт-терьер, йоркширский терьер, немецкий шпиц и французский бульдог.

