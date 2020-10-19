Кинологи назвали опасные для собак игрушки

16:03
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российская кинологическая федерация (РКФ) объяснила, какие игрушки из зоомагазинов могут представлять опасность для собак. Об этом сообщает РИА Новости.
"Неправильный выбор игрушки для своей любимой собаки может привести к неприятным последствиям. В лучшем случае собака не заинтересуется игрушкой, в худшем – пострадает или причинит себе вред", – заявил президент организации Владимир Голубев.
Специалист назвал ключевые параметры, на которые стоит обратить внимание при покупке – это материал, из которого изготовлена игрушка, размер и наличие (или отсутствие) дополнительных маленьких деталей.
Лучшими вариантами для собаки будут игрушки из хлопка, дерева и высушенных жил. Также подойдут предметы из мягкой резины, латекса и силикона. При этом питомца не рекомендуется оставлять одного, когда он играет.
Что касается размера, то игрушка должна соответствовать пасти собаки – в том смысле, чтобы собака не могла проглотить предмет. В то же время у мячей должна быть специальная веревка – это поможет, если игрушка все же попала в пищевод питомца.
Если и покупать мяч, то следует также избегать резиновых изделий, мячей-прыгунов, дисков из хрупкого пластика. Не подойдут для собаки, по словам Голубева, и игрушки с наполнителем, тем более мелким.
Отдельно эксперт призвал отказаться от изделий из вспененного поливинилхлорида. Из-за фталатов в их составе у собаки, если та проглотит даже кусочек, могут возникнуть проблемы с ЖКТ, почками и печенью.
Ранее президент РКФ Владимир Голубев назвал породы собак, наиболее подходящие для жизни в городе. В топ-10 вошли вельш-корги пемброк, пудель, такса, чихуахуа, английский кокер-спаниель, цвергшнауцер, вест-хайленд-уайт-терьер, йоркширский терьер, немецкий шпиц и французский бульдог.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: