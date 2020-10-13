Эксперт рекомендовал мыть собак после прогулок во избежание распространения COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Частицы COVID-19 легко удерживаются на шерсти собак, поэтому животных рекомендуется мыть после прогулок, рассказал доцент кафедры физической химии НИТУ "МИСиС", специалист по биологической защите Георгий Фролов.
"Шерсть является природным материалом, вирус на ней прекрасно удерживается. Но он и легко смывается. При этом необходимо помнить, что обработка шерсти собаки дезинфектантами может причинить вред здоровью животного. Поэтому после прогулки животное рекомендуется просто помыть", – рассказал Фролов Агентству "Москва".
Также специалист отметил, что частицы COVID-19 легко смываются и с тела человека.
"За счет работы лимфатической системы вирус с кожи человека довольно быстро удаляется. Если человек аккуратный и моется, то шансов на удержание вируса на его коже практически нет", – сказал Фролов.
Он добавил, что вирус может проникнуть в организм через открытые раны.
В августе специалисты Роспотребнадзора объявили о масштабном исследовании по выявлению коронавируса у летучих мышей в РФ. В ведомстве сообщили о своем намерении проанализировать карту перемещения рукокрылых и оценить пути распространения коронавирусов по стране.
Позднее кандидат биологических наук Илья Артюшин заявил, что российские летучие мыши не являются переносчиками коронавируса.
В июле итальянские ученые проанализировали образцы, взятые у 1,4 тысячи кошек и собак, и обнаружили у некоторых из них антитела к COVID-19. Результаты ПЦР-тестов на COVID-19 всех исследуемых животных оказались отрицательными. У 13 собак и 6 кошек серологические исследования показали антитела.
В России начали разрабатывать вакцину от коронавируса для животных
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: