Эксперт рекомендовал мыть собак после прогулок во избежание распространения COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Частицы COVID-19 легко удерживаются на шерсти собак, поэтому животных рекомендуется мыть после прогулок, рассказал доцент кафедры физической химии НИТУ "МИСиС", специалист по биологической защите Георгий Фролов.

"Шерсть является природным материалом, вирус на ней прекрасно удерживается. Но он и легко смывается. При этом необходимо помнить, что обработка шерсти собаки дезинфектантами может причинить вред здоровью животного. Поэтому после прогулки животное рекомендуется просто помыть", – рассказал Фролов Агентству "Москва".

Также специалист отметил, что частицы COVID-19 легко смываются и с тела человека.

"За счет работы лимфатической системы вирус с кожи человека довольно быстро удаляется. Если человек аккуратный и моется, то шансов на удержание вируса на его коже практически нет", – сказал Фролов.

Он добавил, что вирус может проникнуть в организм через открытые раны.

В августе специалисты Роспотребнадзора объявили о масштабном исследовании по выявлению коронавируса у летучих мышей в РФ. В ведомстве сообщили о своем намерении проанализировать карту перемещения рукокрылых и оценить пути распространения коронавирусов по стране.

Позднее кандидат биологических наук Илья Артюшин заявил, что российские летучие мыши не являются переносчиками коронавируса.

В июле итальянские ученые проанализировали образцы, взятые у 1,4 тысячи кошек и собак, и обнаружили у некоторых из них антитела к COVID-19. Результаты ПЦР-тестов на COVID-19 всех исследуемых животных оказались отрицательными. У 13 собак и 6 кошек серологические исследования показали антитела.