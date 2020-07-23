Ученые выявили антитела к COVID-19 у собак и кошек

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Итальянские ученые проанализировали образцы, взятые у 1,4 тысячи кошек и собак, и обнаружили у некоторых из них антитела к COVID-19. Об этом сообщается в препринте исследования, опубликованном на ресурсе bioRxiv.

Специалисты провели исследование биологического материала 915 собак и 505 кошек, собранного в период с марта по май 2020 года в разных регионах Италии и особенно в Ломбардии, где вспышка коронавируса была наиболее серьезной.

ПЦР-тесты на COVID-19 всех 1420 животных оказались отрицательными. У 13 собак и 6 кошек серологические исследования показали антитела. Большая часть из них жили в семье, где хотя бы один хозяин переболел коронавирусом.

Явная связь между случаями инфицирования у хозяев и наличием антител у питомцев была установлена только среди собак. При этом ученые пришли к выводу, что питомцы в целом могут являться переносчиками только непродолжительное время.

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев ранее предположил, что собаки способны учуять особый запах COVID-19. Специалист рассказал, что при попадании в организм человека вирус провоцирует воспаление, которое отражается в дыхании.

