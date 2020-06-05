Названы симптомы коронавируса у домашних животных

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Специалисты научных центров Россельхознадзора рассказали о симптомах коронавируса у домашних животных, сообщает ИА "НСН".

По словам ученых, инфекции подвержены самые популярные питомцы – кошки и собаки. При этом псы, как правило переносят COVID-19, не проявляя внешних симптомов.

Инфицированные кошки могут кашлять и чихать. Также у них может повышаться температура, появляться выделения из носа и глаз, а в отдельных случаях рвота и диаерея.

Эксперты напомнили, что пока у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет доказательств возможности передачи коронавируса от животного к человеку.

В Россельхознадзоре сообщили, что проведенные в Нидерландах исследования подтвердили риск заражения человека вирусом при контакте с норками.

Российские вирусологи ранее заявили, что коты наиболее восприимчивы к коронавирусу, поэтому могут стать перспективной моделью для тестирования вакцин.