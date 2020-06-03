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Москва 24

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Общество

13:33

Ученые рассказали о восприимчивости животных к COVID-19

животные общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Представители семейства коронавирусов широко распространены в популяциях диких и сельскохозяйственных животных, поэтому к ветеринару стоит обратиться при изменении состояния животного. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

"Существует четыре рода семейства коронавирусов (альфа-коронавирусы, бета-коронавирусы, гамма-коронавирусы и дельта-коронавирусы), вызывающие различные заболевания у разных видов животных, преимущественно теплокровных, включая человека и птиц", – говорится в сообщении.

Как отмечается, COVID-19 относится к бета-коронавирусам. Согласно результатам исследования, которое было проведено на ферме по разведению норок, в определенных условиях есть возможный риск заражения человека при контакте с инфицированным животным. Однако специалисты отмечают, что на сегодняшний день отсутствует необходимость проведения поголовных исследований животных на COVID-19.

Специалисты подчеркивают, что тестировать нужно животное при проявлении признаков респираторного заболевания, однако главным основанием для посещения ветеринара является тесный контакт животного с заразившимся COVID-19 человеком.

Уточняется, что при необходимости специалист назначит животному противовирусное и симптоматическое лечение до выздоровления, а также необходима изоляция по месту содержания.

Ранее Всемирная организация по охране здоровья животных объявила о помещении на самоизоляцию пятилетней кошки из России. Анализы показали у питомца наличие возбудителя коронавируса. На фоне данного события лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал отказаться от домашних животных, поскольку они могут быть переносчиками вируса.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре заявили, что коронавирусная инфекция не может передаваться человеку от животных, в частности кошек. Однако в службе отметили, что животные могут заразиться только от инфицированных хозяев.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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