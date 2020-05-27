Жириновский призвал отказаться от животных после выявления COVID-19 у кошки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал отказаться от домашних животных, поскольку они могут быть переносчиками вируса, передает Агентство "Москва".

"У нас в России у домашней кошки обнаружили коронавирус. Убирайте кошек. Любой вирус движется к живому. Он не будет размножаться и жить на дереве, на граните. Он должен войти в живой организм. Комару не нужно дерево, ему нужен живой человек или та же кошка", – подчеркнул депутат.

Парламентарий отметил, что людям надо ориентироваться на будущее. По его мнению, заводить домашних животных нельзя.

Также Жириновский опроверг информацию о том, что курящие люди легче переносят COVID-19.

"Опять кто-то вбросил информацию, что у курильщиков легче проходит коронавирус. У курильщиков уже разрушенные легкие, разрыхлили их", – заключил депутат.

По его словам, вирусу, наоборот, удобнее вонзиться в легкие курильщика, потому что "у него готовое убежище, дом готовый".

Накануне Всемирная организация по охране здоровья животных объявила о помещении на самоизоляцию пятилетней кошки из России. Анализы показали у питомца наличие возбудителя коронавируса COVID-19. Животное поместили на карантин по месту проживания хозяина.

Руководитель Россельхознадзора Николай Власов заявил, что заболевшая кошка не представляет опасности. Он отметил, что распространение коронавируса происходит за счет прямой передачи вируса от человека к человеку.

Власов также добавил, что два научно-исследовательских центра ведомства разработали методики и тест-системы для выявления COVID-19 у домашних животных.

В Нидерландах до этого был зафиксирован случай передачи коронавируса от норки человеку. Инцидент произошел на звероведческой ферме.