У кошки в РФ обнаружили коронавирус

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Всемирная организация по охране здоровья животных объявила о помещении на самоизоляцию пятилетней кошки из России. Анализы показали у питомца наличие возбудителя коронавируса COVID-19, сообщает РИА Новости.

"Для проведения лабораторных исследований по определению наличия SARS-CoV-2 у пятилетней кошки взяли мазки из горла и носа. Исследования проводились по технологии ПЦР", – сообщили в организации.

На данный момент неизвестно, наблюдались ли у животного симптомы коронавируса и болели ли его хозяева.

В Нидерландах ранее зафиксировали случай передачи коронавируса от норки человеку. Инцидент произошел на звероведческой ферме. Местный министр сельского хозяйства отметила, что ошибалась в оценке ситуации, однако отметила, что риск подобного случая минимален.

