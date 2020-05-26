Заболевшая коронавирусом кошка не опасна для человека – Россельхознадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты ВГНКИ ранее обнаружили первый в России случай заболевания коронавирусом у кошки. Животное поместили на карантин по месту проживания хозяина, приводит Агентство "Москва" заявление заместителя руководителя Россельхознадзора Николая Власова.

"18 мая в подведомственное Россельхознадзору Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов обратился владелец пятилетней кошки с целью тестирования животного на новую коронавирусную инфекцию", – сообщил Власов. Он уточнил, что у кошки взяли мазки со слизистой оболочки гортани и носовой полости.

Власов также добавил, что два научно-исследовательских центра ведомства разработали методики и тест-системы для выявления COVID-19 у домашних животных.

Замруководителя Россельхознадзора отметил, что заболевшая кошка не представляет опасности. Распространение коронавируса происходит за счет прямой передачи вируса от человека к человеку, обратил внимание Власов.

В Нидерландах до этого был зафиксирован случай передачи коронавируса от норки человеку. Инцидент произошел на звероведческой ферме.